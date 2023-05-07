「三色豆」在網上高票當選為最討厭的便當菜冠軍，還被網友狠批是「邪魔歪道」，阮綜合醫院營養師黃佳進親表示，雖三色豆富有充足的膳食纖維與維生素，但三色豆除了紅蘿蔔以外，其餘都是澱粉類，若改用白飯代換攝取，能獲得更高的營養價值；且三色豆對人體的黏膜、腸道與視力都有相當大的幫助，建議可以更換料理方式來提高接受度。

三色豆又稱美國雜豆，由紅蘿蔔、青豆仁、玉米3樣單品組成，在台灣多以冷凍蔬菜的形式出現，並經常會在便當、自助餐的菜色中現身，但因三色豆的料理方式多為清炒，被網友批說「超沒誠意的一道菜」，更有網友狠心下了「邪魔歪道」的頭銜。

黃佳進表示，三色豆雖然看似是蔬菜，但其實除了富含維生素及胡蘿蔔素的紅蘿蔔以外，其餘2項單品都是澱粉類，若能與白飯交替代換，在適量攝取的情況下更能達到營養均衡。

對於有網友質疑冷凍蔬菜營養價值會消失一說，黃佳進說明，三色豆富含充足的膳食纖維、維生素及葉黃素等營養，在急速冷凍的處理方式下，能夠成功地把營養素與抗氧化素鎖住，因此冷凍三色豆的營養價值並不會因此流失。

黃佳進說，三色豆對人體的幫助不小，例如紅蘿蔔能夠保護黏膜健康、幫助減肥及降低心臟病風險，還能調解血糖和血壓；而青豆仁因富含膳食纖維及高生理價蛋白質，因此可以幫助腸道健康、補充蛋白質及有利尿的功能；玉米則能保護視力、預防心血管疾病以及減少體內的自由基作用，降低癌症與心臟病的風險。

若民眾無法接受三色豆，黃佳進建議可以替換成補充有相同營養價值的3色蔬菜，例如甜椒類、玉米筍、毛豆、四季豆和黑豆，以上蔬菜都能避免攝取過多的澱粉，還能補充到與三色豆相同的營養素。