只是到海邊玩水，竟讓角膜被灼傷！？每到夏天這樣的案例可不少，許多年輕人到海邊開心衝浪、戲水，到了晚上眼睛卻痛到不行，趕緊到急診室就醫，一檢查才發現眼睛的角膜已經脫一層皮！原來是大量紫外線曝曬導致角膜灼傷。醫師透露，其實海邊不是最危險的地方，「車內」才最恐怖，因為許多人根本不知道該防曬，長期曝曬最嚴重竟可能導致失明。

曬太陽能夠幫助人體合成更多維生素D，有助延緩衰老，同時也有助於睡眠，但對眼睛而言，陽光卻可能是隱形殺手！「光線分為可見光與不可見光，其中紫外線屬於不可見光，卻能穿透眼角膜，造成更多眼睛的傷害。」

眼科醫師陳韵臻說，紫外線分為三種，包括波長320~400奈米的UVA，波長280~320奈米的UVB，和波長100~280奈米的UVC，波長愈短、穿透力愈強。由於UVC會被臭氧層阻擋，所以到達地球表面的紫外線只有UVA和UVB。

由於光線是透過水晶體及視網膜中心的黃斑部來吸收，所以紫外線特別容易傷害這兩個部分，因此可能導致黃斑部病變與白內障，但通常要經過較長的時間才會發生。

多數人開車時，只有陽光刺眼時才會戴上太陽眼鏡，醫師提醒紫外線其實時時都在傷害眼睛，長期恐讓白內障提早上門。（示意圖／報系資料庫）

另外，紫外線也會誘發眼翳的發生，許多人都是因為胡適《母親的教誨》一文中知道眼翳這個疾病，母親為治療胡適的眼翳，竟用舌頭舔他的病眼。陳韵臻說，眼白部位有一個個凸起的黃白色增生物，稱為「眼瞼斑」，如果再大一點，就會逐漸增生成一層薄膜，也就是眼翳，一般來說僅外觀受影響，不太會有其他問題。

但如果短時間內接受大量紫外線光，就可能導致急性的角膜炎。「例如有些焊接工人沒戴護目鏡，眼睛直接受到焊接時的高強度紫外線刺激，還有很多年輕人去衝浪、戲水，卻沒配戴太陽眼鏡，當下沒有感覺，但到了晚上就會感到雙眼劇烈疼痛，就醫檢查才發現角膜已經脫了一層皮。」

陳韵臻說，多數人戲水前都會先幫皮膚塗上防曬乳，其實眼睛也需要做好保護措施，尤其水面會反射將近20%的紫外線，若是又在早上10點~下午2點時戲水，這時的紫外線量就會相當驚人，因此就會造成角膜的急性灼傷發炎，建議戲水前要戴上太陽眼鏡、同時避開中午陽光最強的時間，才能保護雙眼健康。

另外，許多人認為開車、搭車不算踏出戶外，所以往往會疏忽於幫眼睛防曬，陳韵臻說，就有研究顯示，左駕卡車司機的左半身皮膚較皺、左眼也比右眼更早出現白內障，推測與司機開車沒有防曬、而左半身接受較多紫外線有關，建議開車或搭車時還是要記得戴太陽眼鏡，才能保護雙眼。

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