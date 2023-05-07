過去總認為老年人才有白內障，但近年來年輕患者竟然增加3成，甚至有15歲少年中鏢！除了三高年輕化之外，眼睛不防曬也是其中的主因，其實無論陽光強弱，只要踏出戶外、會接受到陽光就該戴上太陽眼鏡保護眼睛，尤其是孩童、乾眼症患者、白內障患者、黃斑部病變患者、高度近視者、進行眼睛手術者6大族群一定要幫眼睛防曬，否則況惡化，嚴重可能會導致失明。

眼睛的構造是一個感光體，紫外線中的UVB會對眼睛水晶體造成白內障傷害；UVA能量雖然低但穿透力比較強，對視網膜的破壞最多，容易造成黃斑部病變。中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，以往白內障的平均年齡是65歲，但是近十年，年輕型白內障患者增加，35~55歲的病患，增加了3成，除了高度近視、三高年輕化的關係，戶外活動也是其中一個因素。

陳瑩山透露，曾有一名15歲的少年求診，因為他發現自己其中一隻眼睛視野總是昏暗，本來以為只是近視加深，沒想到檢查後竟發現是白內障，一問之下才知道少年喜歡釣魚，但並沒有戴太陽眼鏡保護眼睛，長期下來竟惡化成白內障。

相較於成人，孩童眼睛的水晶體特別清澈，所以紫外線照射時也會直達眼底，造成更大的傷害，建議外出一定要戴太陽眼鏡。（示意圖／報系資料庫）

眼科醫師陳韵臻表示，孩童的眼睛尚未發育完成，水晶體會更加透徹，所以紫外線造成的傷害也會更明顯。「每個人外出時都應該戴太陽眼鏡來保護眼睛，避免受到紫外線的傷害，但大多數國人還沒有這個習慣，不過，由於小朋友眼睛較為脆弱，所以建議一定要幫眼睛防曬。」

陳韵臻說，尤其是點散瞳劑的學童更要注意，由於瞳孔放大會對光線更加敏感，就算陽光不強，最好還是戴上太陽眼鏡，避免紫外線直接傷害眼睛。而乾眼症患者由於眼睛較為敏感，也需要幫雙眼防曬，否則在紫外線的照射下，會增加發炎的機率，很容易導致病況加劇。

另外，近視超過500度的高度近視者，由於眼軸增長，會讓眼球猶如就吹氣球般膨脹，視網膜也會被繃得愈來愈薄，就會影響眼睛對抗紫外線的抵抗力，眼睛細胞的健康狀態也比較差，所以更需要多一層保護。

至於眼睛就已有白內障、黃斑部病變等疾病的患者，由於水晶體、視網膜都已經狀況不佳，當然更需要預防紫外線進一步的傷害。黃斑部病變嚴重可導致失明，而白內障雖可置換人工水晶體，但若沒有好好防曬，可能會引發黃斑部病變。其他如近視雷射手術之後也一定要幫眼睛防曬，因為紫外線會使手術傷口發炎較嚴重，恐有後遺症發生，所以手術後半年內都應配戴抗紫外線太陽眼鏡。

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