已經戴上太陽眼鏡，眼睛的水晶體卻還是差點被煮熟？原因就出在鏡片顏色。醫師透露，一位男大生因為長期戴藍色太陽眼鏡釣魚，導致能量最強的藍光聚集到眼底，彷彿在烹煮水晶體一般，最後導致早發性白內障，呼籲民眾幫眼睛防曬時，其實不只是戴上太陽眼鏡就好，除了要注意眼鏡是否能預防UVA、UVB之外，也要挑對顏色，才不會白作工。

大多數人都知道出門在外要做好皮膚的防曬，但是對於眼睛的防曬，卻似乎還停留在「艷陽高照才需戴太陽眼鏡」的觀念中。眼科醫師陳韵臻表示，其實一年四季都需要太陽眼鏡保護眼睛，以免眼睛受到紫外線的刺激而傷眼，但挑選太陽眼鏡時一定要注意是否有標註UV 400防護，代表可以阻擋99%至100%的紫外線，意思就是能過濾掉400奈米以下的紫外線光。

「直到現在，很多民眾對於太陽眼鏡仍然有深淺的迷思，總認為顏色夠深才能抵抗紫外線，事實上顏色深淺只是舒適性或習慣問題，眼鏡要標註UV 400才代表能預防紫外線。」陳韵臻說。

至於鏡片顏色，該如何挑選呢？陳韵臻說，灰色是最受喜愛的顏色，主要是灰色鏡片對各種顏色的波長均可吸收均勻，不會改變物體的原色，其次受歡迎是黃褐色，因為看景物時呈現較溫暖的色調，眼睛會感覺較為舒服。

而藍色是最不建議的鏡片顏色，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，曾有一位男大生因右眼酸澀、視野昏暗而求診，後來檢查結果是罹患早發性白內障，問診才發現男大生喜歡海釣，雖然知道要戴太陽眼鏡保護眼睛，卻選擇藍色鏡片，導致能量最強的藍光聚集到眼底，導致蛋白質變性，水晶體彷彿被煮熟，才會讓視力看起來都暗暗的。

除了陽光之外，藍光也存在於手機螢幕中，如果長時間緊盯手機，黃斑部也會容易發炎，造成眼球產生病變。（圖／CTWANT資料照）

藍光也是手機螢幕裡能量最高的光線，會直接穿入眼球最深處的視網膜中心，陳瑩山提醒，若長時間使用手機，在強烈的藍光燒灼下，黃斑部會受不了氧化壓力的傷害，造成自由基四處亂竄，進而造成周邊組織發炎，發炎物質就會滲入至玻璃體，嚴重恐因病變造成出血。

另外，目前市面上也有許多強調可以抗UV的隱形眼鏡，陳韵臻提醒這種隱形眼鏡無法保護到全部的眼睛構造，千萬不要認為戴上就能遮擋住紫外線，建議還是要戴UV 400的太陽眼鏡，而且最好再多加一頂帽沿較寬的帽子，因為陽光從四面八方而來，太陽眼鏡無法全部遮擋住紫外線，如果多一頂帽子，防護效果就會更好。

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