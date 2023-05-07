35歲張齡予2022年結婚懷孕，自9月初告假主播台待產，今年4月正式從主播轉換跑道，首次獨挑大梁主持《健康零距離》，節目首播收視就開出紅盤，她特別感謝陳冠霖、錢薇娟，王傳一等藝人朋力挺，更親曝和台劇男神兩人關係，「我和台劇男神陳冠霖相識是因為每天要走去攝影棚的路上，我都會跟正在等戲背台詞的他聊上幾句，彼此變成互相打氣的朋友而結緣，他聽說我開節目，堅持抽空來力挺」。而對於未來工作規劃，張齡予表示完全不會給自己設限。

「當媽媽之後，我深感時間的珍貴，寶寶一天一天變化很快，在自己為了自我實現埋首於工作的同時，能如何兼顧到給小孩安全感、不錯過大部分他的成長，是我的希望。所以我也很更刻意去選擇，可以跟育兒生活相關、相輔相成的工作，有更多工作機會可以跟寶寶一起經歷，母子一起探索新鮮事情，把工作跟生活結合，時間就不怕浪費了。」

「產後五個月，我從XL號塞爆所有服裝，到現在重回S號，調整體態、心態，大家也能從我身上看到，即使當媽媽了，也是可以亮麗如少女、充實內在更智慧，只是多一個全面性的觀點、更柔軟、更放得開。不過，跳出舒適圈確實有陣痛期，很多人會因為我不在熟悉的頻道出現，覺得我好像已經消失螢光幕。要如何用實力吸引過去的觀眾、新的觀眾來鎖定，是個課題。」

「轉戰主持圈這個決定我也曾經掙扎，畢竟也不算年輕了，要重新開始有很大風險，過去十年的媒體業的經驗幫助很大，我有各路的好友相助，不管是藝人或者醫生達人，很多都是因為過去新聞工作與我結緣，也因為從事新聞累積出的時事敏感度與議題判斷力，讓我可以更順利為觀眾挑選出重要資訊，對症下藥。」

「因為身分轉變順勢轉了個彎，過去的媒體經驗成為我的養分，讓我可以在製作、主持新節目《健康零距離》時，善用新聞業的訓練、用新聞鼻、新聞眼來設計節目的橋段與內容，也因為社群上熱絡地跟粉絲互動，更能掌握觀眾的需求與口味。也很感謝過去累積的數十萬粉絲們沒有退讚，持續對不同面貌的我鼓勵跟支持，讓我比一般主持新人多了些後盾，不是一無所有的起步。」

「過去我的我勇於嘗試，喜歡跟別人做不一樣的事。在新聞主播的主業之外，在台師大當老師、接主持、代言、甚至偶爾上上綜藝節目、出過單曲。如今當了媽媽的我，心靈更強大，更不畏懼挑戰，更覺得自己多了許多觀點跟面向，未來目標能在各大電視台、網路台，甚至自媒體，嘗試用各種主題開節目，希望做一個有正向影響力的人，散播歡樂散播愛，讓大家看到我的時候都是愉悅又舒服。」

美女主播張齡予產後復出主持的《健康零距離》，三立台灣台每周一至周五下午4點播出

升格當媽之後，張齡予關心的議題也更多元化。（圖／張齡予提供）

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