有陸版「死神無人機」之稱的一架BZK-005長程無人偵察機，3日從台灣北方空域進入後，一路順時鐘方向繞台一圈。退役海軍上校黃征輝認為，偵察並不是無人機繞台最主要的目的。當他看到綠媒那些名嘴，對解放軍大放厥詞；如果他以解放軍的角度來看，就會派出BZK-005無人機繞台，也藉此告訴你，實力比你好很多。

黃征輝6日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，無人機出來，當然有偵察任務，以偵察為主，打擊則是次要。以間諜衛星高空的能力，台灣戰略要地在哪裡，早就被了解得很清楚，因此以偵察來說，不太需要無人機，偵察並不是無人機最主要的目的。

黃征輝接著指出，綠媒名嘴甚至有第二種說法，稱他們怎麼可能敢打，全世界都在挺台灣，每個國家都來，連美國總統拜登都說了4次，若中國大陸對台灣動武，美國將會出兵保護台灣等等。所以他們相信這種說法絕無問題。

黃征輝表示，如果他以解放軍的角度來看，就會派出BZK-005無人機，繞台灣一圈，台灣也莫可奈何，還可清楚告訴台灣，對解放軍是沒有反應能力的，解放軍若派出別的出來，台灣不就更慘嗎？中共就是要藉此告訴你，實力比你好很多，所以請綠媒名嘴們認清楚，到底實力誰大誰小？

黃征輝覺得，無人機繞台灣一圈，太明顯了，你能怎樣，我們真的也不能怎樣。所以雙方都還沒打，就先來比一下，也就是告訴你，我比你強大很多。