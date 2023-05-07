女星王思佳以貴婦形象聞名，沒想到日前上節目分享珍藏的愛馬仕包款，引發拎假包疑雲，對此，她6日親自在YouTube頻道說明一切，除了解釋為何這麼晚才回覆爭議之外，還公開驗包過程，不過由於美國方的鑑定結果尚未出爐，因此無法明確告訴大家包包真假。

王思佳表示這幾天一家人都感冒，需要好好靜養，加上既定的工作安排，因此沒有心力第一時間回應。她表示驗包過程比想像中複雜，聯絡多家鑑定精品包的公司，發現規定極多，且不一定願意開證明，好不容易找到一間店符合雙方期待，對方卻告知得按照送件順序驗貨，加上有美國時間跟卡在周末的關係，得過好幾天才知道結果。

王思佳表示當初買包時，並非在愛馬仕配貨，而是狠砸近90萬新台幣委託代購協助，比原價貴了整整3倍。因此最後驗出假貨，絕對無法原諒對方，會找代購「弄死他！弄他祖宗十八代！我他X先去找那個殺人兇手！」，當妳發現被弄的時候，妳已經沒有在care那些網友在說什麼了，還很感激網友讓她明白被當成肥羊來宰。

至於為什麼鑑定結果沒出爐就上片，王思佳表示是因為已說好6日回應大家，怕給網友放鴿子的感覺，但其實她曾找代購確認商品來源，對方再三保證是真品，不過鑑定精品的店員也告知，可能盒子、防塵袋、購買證明都是真的，卻唯獨包包是假的。對整起假包事件，她表示現在沒消化完這些事，也提醒粉絲檢查自己的包包，有的人拿包包40年，一直沒發現真偽。