Things getting chippy in Game 3 of Knicks-Heat as Cody Zeller and Julius Randle get into it 👀pic.twitter.com/UmOvDTM16T — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 6, 2023

前役才因右腳踝扭傷缺陣的熱火「士官長」吉米巴特勒，7日在東區準決賽G3「火速」宣告傷癒復出，隨即貢獻全場最高28分，帶領熱火在自家主場以105比86輕取尼克，重新搶回東區準決賽2勝1敗領先優勢，接下來G4於9日續在邁阿密進行。

史特魯斯也替熱火拿下19分，阿德巴約17分、12籃板，羅瑞替補貢獻14分，比賽幾乎從上半場就敲定勝負，自從鄧肯羅賓生第二節一開始投進三分球，幫助熱火取得11分領先，熱火從此保持兩位數領先到比賽結束，尼克幾乎都沒反抗餘地。

不過雙方仍在第三節結束前14秒爆發激烈推擠衝突，當時熱火取得87比70領先，熱火中鋒柯迪席勒在籃下直接把蘭道爾推出場外，尼克中鋒哈藤史坦也馬上推了席勒，雙方頓時亂成一團，亂軍當中凱利伯馬丁也推了哈藤史坦，最後席勒、馬丁與哈藤史坦都被吹技術犯規，沒人被趕出場！

尼克今天以布朗生20分、8助攻與6籃板表現最佳，哈特也拿15分、12籃板，巴雷特14分，蘭道爾投15中4，只拿10分、14籃板，奎克利雖有12分，卻在末節提前因為左腳踝扭傷退場，加上蘭道爾、布朗生兩大主力都帶腳踝扭傷上場，尼克傷痛狀態日趨嚴重。