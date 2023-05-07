For those asking why Glen Kuiper just made an on-air apology, here's why. pic.twitter.com/k1we7gf3GT — Timothy Burke (@bubbaprog) May 6, 2023

奧克蘭運動家正在迅速流失球迷，他們的播報員凱普（Glen Kuiper）還在全國轉播面前說錯話，可能丟掉他的飯碗。凱普在對戰皇家的客場比賽提到黑人大聯盟博物館（Negro Leagues Baseball Museum），原本Negro是正確稱呼，但是凱普少了最後一個音節，斷在這個捲舌音就是天差地別的Nigger，犯了種族歧視用語的天條！

凱普很快就公開致歉：「我沒有正確地說出我想要說的話，我向大家道歉，可能那些話聽起來和我想說的不一樣，我只是要向大家道歉。」凱普說錯話的時候，旁邊的主持人也沒有反應。

網友不肯原諒凱普，因為白人不可以使用這個詞，「他肯定是平日就使用那種發音，才會在這種時候發生口誤。」他們要求運動家球團開除凱普。運動家官方聲明指出「這種用語絕不能被接受，我們正在調查此事。」

前紅人隊播報員布里納曼（Thom Brennaman）在廣告時間忘了關掉麥克風，用了一個詞faggot（男同性戀的蔑稱）來咒罵堪薩斯市，因此失去工作。布里納曼感嘆「我餘生都要活在這個錯誤之下。」

前運動家首席教練克里斯坦森（Ryan Christenson）在與隊友擊掌時誤用德國納粹的敬禮手勢（手臂手掌伸得太直），公開道歉仍引起眾怒。NBA前黃蜂隊白人廣播員佛克（John Focke）因為手機打字的錯誤，把金塊隊（Nuggets）誤寫成Niggers，遭到球團開除。