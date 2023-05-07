肝臟是沉默的器官，即使異常也常無明顯症狀。一名男子因覺得近日常疲倦，因此請人按摩，按摩完後因感覺右上腹悶悶的，他原以為是按摩師太用力導致骨折，因此就醫檢查，未料骨頭正常，反而發現肝癌上身。醫師表示，若右上腹部不適，尤其突然劇痛，可能非腸胃炎，而是肝臟惡性腫瘤破裂所致，千萬別輕忽。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》表示，上述男子即使肝臟內已是「滿天星」，也就是肝臟有多顆腫瘤，他也沒有明顯症狀。因按摩後感到腹部不適而就醫，經X光確認無骨折問題，但腹部超音波發現男子已罹患肝癌。

他表示，該男子也因該次按摩導致腫瘤破裂，感覺腹部悶痛而就醫，才能及早發現肝癌、及早治療，「所以，這名按摩師堪稱是這名男子的恩人。」

外科醫師江坤俊表示，因為癌症的血管較不成熟，較容易自發破裂出血。位於肝臟內的腫瘤若破裂出血，會刺激肝臟包膜，此時人體會有悶痛感。

江坤俊表示，若腫瘤位於表淺位置，破裂出血後血液會竄流到腹腔內，會產生如腹膜炎般的劇烈疼痛。「因此，若右上腹突然感覺劇痛，可能非腸胃炎，而是罹患嚴重的肝癌」