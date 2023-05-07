近日傳出美國有意以「緊急授權」的方式，提供台灣價值5億美元（約新台幣153億元）的武器援助，與過去美國提供給烏克蘭的模式相同，不過國民黨立委賴士葆酸，台灣的軍購如F16V與岸置魚叉飛彈等都延宕，更何況是區區5億美金的軍援？

彭博新聞最早報導指出，美國國會已授權拜登使用總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA），向台灣提供武器援助，其他外媒也補充提到，過去至少使用了35次相同的緊急授權計畫，來提供烏克蘭必須的軍武。

相關消息傳出後引起各界討論，賴士葆昨（6）日在臉書表示，美國前國安顧問歐布萊恩認為大陸可能在2年內侵台，要台灣人拿起AK47步槍；美國前國務卿希拉蕊也說，俄烏戰爭讓大陸攻台的時程延後，種種訊息都顯示美國人希望台海發生戰爭，要靠台灣來消耗大陸，但對台軍售如F16V與岸置魚叉飛彈等卻都延宕，何況是區區5億美元的軍援。