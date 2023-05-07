國民黨桃園市議員詹江村昨（6）日爆料，曾參選2022年桃園市長選舉的前立委鄭寶清，其妻在過斑馬線時遭轎車撞擊，導致大腿骨折，相關消息也獲得鄭證實。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，引發了網友熱議，許多人更直言，由於鄭寶清已不是現任立委，所以蔡政府根本不會去重視並修法。

鄭寶清證實，妻子在上周一下午1點多時遭撞，根據路口監視器畫面顯示，肇事車輛行經路口左轉時，根本沒有減速，妻子遭猛力撞擊後重摔在地，除了左大腿骨折，還有腦震盪、意識不清的狀況。鄭寶清也提到，目前妻子的大腿骨經治療後已接回，並要休養3個月，而肇事駕駛當天有致意，之後稱交給保險公司處理，他將待妻子傷勢好轉後再進行後續處理。

鄉民留言。（圖 / 擷取自PTT）

對此，有鄉民表示「台灣交通終於有機會改善了」、「三寶闖斑馬線撞到前立委老婆，感覺是慣犯」、「桃園很常發生」，然而，有更多人直言並嘲諷「不是撞到現任立委的人不會修法」、「多幾個政治人物和家屬被撞，台灣才有救」、「鄭寶清已經退出民進黨了，再加上是前立委，層級不夠大」、「撞到EE才有用啦，秒變法」。蔡政府先前雖已針對行人過斑馬線問題修法加重罰則，但顯然網友仍有意見。