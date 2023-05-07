資安公司卡巴斯基近日又發現Google Play商店裡有11款App藏有新的木馬病毒「Fleckpe」，可自行訂閱要付費的功能，悄悄地偷走用戶的錢，目前已有62萬用戶下載這些應用程式，而這些App也已經全部下架。

卡巴斯基指出，最近發現有11款App內藏有一個叫「Fleckpe」的木馬病毒，當用戶安裝App，這木馬病毒就能擅自訂閱購買要付費的功能，等用戶收到帳單，發現帳單金額暴增才驚覺錢已經被偷，目前已經有62萬用戶下載這11款App。

卡巴斯基表示，這11款藏有Fleckpe木馬病毒的App大多是修圖軟體及美顏相機，分別為：

1、Beauty Camera Plus （美顏相機、照片編輯）

2、Beauty Photo Camera （美顏相機、照片編輯）

3、Beauty Slimming Photo Editor （照片編輯）

4、Fingertip Graffiti （塗鴉遊戲）

5、GIF Camera Editor （製作GIF）

6、HD 4K Wallpaper （高清桌布）

7、Impressionism Pro Camera （照片編輯）

8、Microclip Video Editor （影片編輯）

9、Night Mode Camera Pro （夜間拍攝相機）

10、Photo Camera Editor （照片編輯）

11、Photo Effect Editor （照片編輯）

卡巴斯基指出，該報告公布後這些App已全數下架，不過木馬病毒可能已經安裝到其他還沒被發現的App中，所以實際藏有病毒的App數量可能更多，提醒安卓用戶小心。