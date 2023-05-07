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The new warm up at @DragonsOfficiel have really been spiced up at home this season!!!#Bullsintown #SkyRL pic.twitter.com/IwYM2xqYT5 — Sky Sports Rugby League (@SkySportsRL) May 5, 2023

英國橄欖球超級聯賽出現有趣的鏡頭，加泰隆尼亞龍隊與聖海倫斯聖徒隊的比賽，現場有一頭公牛忽然失控暴衝，訓練員試圖拉住牛卻被拖行了好幾呎，驚得正在暖身的球員四散逃走。公牛在場內奔馳約30秒，有球員被嚇得躲到觀眾席護欄上，最後牠收了牛脾氣，一派輕鬆地走回訓練員身旁。

根據英媒《衛報》指出，公牛是法國東庇里牛斯省的廣告商帶來的，幫忙宣傳該區出產的高品質牛肉，現場共有「3頭得過獎的公牛」與2頭母牛。龍隊的老闆Bernard Guasch自己正好也有經營肉品加工廠，所以賽前開放牛隻進入他的球場打廣告，算是跨品牌合作宣傳。

公牛忽然掙脫訓練員的控制造成球場大混亂，尚不清楚牠發脾氣的原因，雖然媒體嘲笑是龍隊球員穿著紅衣，不過牛實際上是色盲。網友揶揄說這毫不意外，居然叫牛自己來做牛肉廣告，牛當然會大發雷霆了，牠只是不想被做成牛排而已。此次意外沒有造成任何人受傷。

英國橄欖球超級聯賽有12支球隊，11隊在英格蘭，1隊在法國。龍隊球員從賽前的公牛驚魂中回神，終場以24比12戰勝對手。