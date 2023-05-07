綜藝天后小S(徐熙娣)主持風格犀利、幽默，創造不少節目效果，深受觀眾喜愛。她近日前往韓國暢遊許多景點，還品嘗了不少韓國美食，當她在享用美味的部隊鍋時，大讚就是這個味道：「我吃部隊鍋也是在20年前，跟我的姐夫一起，還是一樣那個味道，就跟我的姐夫一樣，他的愛不變，部隊鍋也不變。」

小S近日前往韓國拍攝觀光影片，介紹韓國好玩的景點以及美味的道地佳餚，其中她前往著名的遊樂園首爾樂天世界，一行人換上高中生制服大玩特玩。另外，她還品嘗了令她念念不忘的韓國美食部隊鍋，只見一大鍋紅通通的放滿泡麵、牛肉片、年糕，還加上起司，看起來食指大動，小S感動表示這個跟味道跟20年前一模一樣，「我吃部隊鍋也是在20年前，跟我的姐夫一起，還是一樣那個味道，就跟我的姐夫一樣，他的愛不變，部隊鍋也不變。」

影片一出，網友們紛紛回應：「小S妳真的好可愛！」、「好想立刻飛韓國」、「穿校服真的好young!」、「小S感覺就像高中生一樣」、「每一任姐夫她都喜歡的不行」、「小S是不是暗戀姐夫啊」

小S旅遊韓國成觀光代言人。(影片來源/韓國觀光公社 台北支社 YT)

事實上，大S（徐熙媛）自從與具俊曄同時在IG宣布婚訊，這段因20年電話號碼不變牽起的緣分，讓外界稱之為「童話般的愛情」，而具俊曄也曾在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》談及兩人的愛情故事，當時具俊曄還滿面笑容地直呼「我覺得我現在應該是這世上最幸福的人了！」這番話除讓一旁好友劉在錫驚訝表示「沒想到哥會說出這樣的話」，更讓許多人感受到兩人之間的甜蜜。