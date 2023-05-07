為親睹飛龍瀑布神秘面紗，男子不慎墜落水面。(屏縣消防局提供)

為親睹飛龍瀑布神秘面紗，男子不慎墜落水面。(屏縣消防局提供)

屏東縣消防局6日晚間7時16分接獲民眾報案表示，一名男子參與溯溪前往霧台鄉飛龍瀑布，溪降時不慎墜落水面，警消獲報派遣5車、13人前往救援，並利用擔架架設繩索，將人平安救下，隨即送醫急救，所幸並無大礙。

想一睹絕美瀑布秘境！男溯溪意外墜溪 特搜攀岩救援

現場指揮官第一大隊副大隊長楊景雄指出，救難人員到達飛龍瀑布下方後，特搜大隊先以繩索上登方式至瀑布上方，再用軟式擔架將患者固定，配合架設繩索將人安全下送至瀑布下方，再以四輪傳動車接駁送上霧台分隊救護車。送醫後發現，43歲蕭姓男子意識清醒、胸部疼痛。

飛龍瀑布位於屏東霧台，介於佳暮和大武村交界，隱身在隘寮北溪的溪谷內，魯凱族人又它為「人頭瀑布」。從大武部落的古仁人橋處停車，沿著溪床往下游步行1.3公里即可抵達。

由於現場有S型天然滑水道，湖水閃閃發亮呈湛藍綠，非常清澈乾淨。由於隘寮北溪在豐水期時水量湍急，須使用溯溪裝備才能前往，但在枯水期時僅需簡單步行河床，約半小時即可抵達，因此此處又稱是枯水期限定的懶人秘境，讓不少登山客趨之若鶩，想一睹神祕面紗。