星宇航空JX800昨因側風無法降落東京成田機場，一度改降名古屋機場，回到成田後又因航班併班、機組員調度等狀況，造成後續航班嚴重Delay，導致JX801、JX803兩架班機的乘客，因超過機場宵禁時間，被迫在航廈內鋪睡袋過夜。星宇航空董事長張國煒今一早現身成田機場向乘客們致歉，承諾全額退費。

一名網友今凌晨在臉書社團《星宇航空討論區 STARLUX Airlines》說，看到不少乘客滯留成田機場，鋪睡袋席地而睡，看得心都碎了，「K董（星宇航空董事長張國煒）於心何忍，若你知道粉絲如此，是否會心疼？為何不出來說說話？」

根據原PO上傳的照片，不少乘客躺在機場候機室的椅子上睡覺，更有人直接把睡袋鋪在地上，隨身行李放在一旁，十分狼狽。網友對於星宇的處置感到不可思議，「一次事件賠光公司的好形象，星宇愧對支持他的乘客」、「等了幾個小時，連點心都没有」、「併班併到超時確實有點離譜」。

被罵到臭頭，張國煒親上火線，一早現身成田機場向乘客們致歉，承諾全額退費。該班機乘客向《中時新聞網》表示，張國煒到場後大概抱歉跟對不起說了至少20次，「很親切也有禮貌」，總共300多人將分流回台灣。

網友認為，張國煒的危機處理還算成功，「老闆都親自到場了，我覺得很有誠意」、「有誰看過一家航空公司的董事長出面道歉」、「不過星宇員工的臨場應變，實在該加強」。