隨著蘇丹戰事進入第4週，首都喀土穆（Khartoum）今天遭遇多次空襲，而再短短幾小時，對戰各方即將於沙烏地阿拉伯舉行首次舉行直接對話。

法新社報導，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的部隊，以及他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率領的「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）之間的戰鬥從4月15日爆發以來，已造成數百人喪生。

這場戰事看到戰機轟炸喀土穆的多個目標，也看到敵對雙方的部隊在這個有500萬人居住的城市發生激烈肉搏戰。兩方雖多次達成停火協議，但沒有一次獲得遵守。

美國和沙烏地阿拉伯在聯合聲明中表示，蘇丹政府軍和RSF將於今天在沙國城市吉達（Jeddah）舉行直接對話，並形容這場對話為「協商前談話」。

聲明說：「沙烏地阿拉伯和美國敦促雙方以蘇丹一國和人民利益為考量進行會談，積極參與一個以停止戰火、終止衝突為方向的會談。」

沙國外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）證實蘇丹對戰雙方「皆有代表現身」，但尚未立即說明會談是否已經登場。

根據目擊者說法，今天上午有多架戰機轟炸喀土穆多處。通訊公司MTN表示，他們服務全面中斷。

蘇丹軍隊和RSF互控對方朝土耳其大使座車開槍。這起事件尚未有傷亡通報。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料計畫」（Armed Conflict Location and Event Data Project）數據，蘇丹戰事迄今造成至少700人喪生，數千人受傷、成千上萬人境內流離失所或逃往鄰國。

蘇丹醫師工會表示，479名死者為平民，另有2518平民受傷。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120507