2001年上映的電影《麻雀變公主》(The Princess Diaries)上映後全球票房高達1.65億美元，深受不少影迷喜愛，出演該片女主角的安海瑟薇（Anne Hathaway）也因此打開知名度，成為一線女星。18年過去，據迪士尼公司透露第三集的劇本已經著手撰寫，有消息指出可能由當紅女星千黛亞 （Zendaya Coleman）擔綱女主角。

據外媒透露，安海瑟薇飾演的蜜亞瑟莫波利斯（Mia Thermopolis）將從公主加冕成捷諾維亞女王，而新任公主將設定為混血兒，並考慮由演過《蜘蛛人：返校日》系列、《大娛樂家》、《沙丘》等知名電影的千黛亞擔綱女主重任。

而《麻雀變公主3》的劇本則邀請《女超人》、《神隱任務》的編劇阿德里塔穆克吉（Aadrita Mukerji）撰寫，前兩部系列的監製馬汀雀斯，會在新作中回歸擔任監製。雖然安海瑟薇目前尚未確認回歸，但她先前受訪曾表達高度意願，讓影迷相當期待。

事實上，千黛亞擁有精緻的五官與178cm的高䠷身材，私底下的穿搭風格總是大膽、前衛，千黛亞過去曾在迪士尼頻道的電視劇《舞動青春》中以小琪布魯（Rocky Blue）一角而聞名，後來陸續在《天才學園》、《麻辣特工》、《高校十八禁》等電視劇中演出並拿下多項大獎，成為知名女演員，接下來又將推出什麼作品備受粉絲們期待。