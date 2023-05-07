澳洲來台交換生蕭里（Alex Shorey）誤食老鼠藥，5日案情出現逆轉，蕭里45歲的台籍女密友，聲稱她心情不佳，原本要在果汁裡投藥尋短，卻意外被蕭里誤食，但女子前後說詞反覆充滿疑點，偵訊時情緒極度不穩定，更坦承兩人有過數次「親密行為」。

據指出，蕭里的女密友前後偵訊10餘小時，說詞反覆、疑點重重，加上她的情緒極不穩定，不時呈現激動、啜泣、失控等反應，她在偵訊時坦承，自己與蕭里關係親密，有過數次過夜的「親密行為」，但始終強調是她有尋短念頭，蕭里只是誤喝。

女子供稱她的丈夫年初時過世，因丈夫是外國人，兩人也在國外結婚，所以國內沒有資料，此事讓她鬱悶痛苦決定輕生。

蕭里中毒當天，她其實是準備2瓶毒果汁，其中1瓶被她喝掉，但似乎沒發生反應，她想再喝時，發現蕭里已拿起來飲用，她覺得自己喝了沒事，所以第一時間沒有制止，不料蕭里後來嚴重不適，她也馬上報警讓他送醫。

女子的說法引發檢警存疑，因老鼠藥內含「超級華法林」抗凝血毒素，蕭里比女方年輕、強壯，不可能2人都喝卻只有1人有事。

此外，蕭里早在3月時就曾中毒送醫，事後也被驗出誤食老鼠藥，4月這次再次中毒，種種巧合讓外界懷疑內情極不單純，好奇兩人是否感情糾葛由愛生恨，全案不排除朝殺人未遂偵辦。

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