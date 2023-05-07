一名女網友表示，在好市多的熟食部買熟食，會將吃完的塑膠盒洗乾淨留下來，改天到傳統市場買魚，再請魚販幫忙裝到盒子裡，她說好處是可以當保鮮盒，放到冰箱內也沒有異味，將其分享到網路社團，引發1.4萬婆媽狂讚，「物盡其用，好聰明」。

原PO日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在好市多賣場內的熟食部買沙拉或雞肉捲等熟食，食用完畢後她會將盒子洗乾淨再利用，因為這類的盒子較堅固耐用，所以都捨不得丟。

原PO表示，後來她到傳統市場買魚，請老闆把魚秤重後，放到好市多的盒子內，她說「既環保又可以當保鮮盒，放到冰箱內也不會有異味，真的很好用。」

貼文曝光，引發1.4萬人按讚，「真的好聰明」、「好棒的再利用」、「物盡其用，才是真正的環保」、「聰明！可以學起來」、「聰明智慧王是妳」、「我也盡量都回收再利用」、「好讚喔！一直很困擾魚攤要用很多塑膠袋裝」、「堪稱本版最有價值發文」、「循環再利用就是讚」。但也有人提醒，「這個看不到的刮痕，藏有細菌沒辦法洗掉，生熟食建議不要再混著用了」。