星宇航空JX800台北-東京航班6日上午起飛，卻在成田機場遇到側風，2次降落不成轉降名古屋，直到晚上才順利降落成田，結果造成另2航班JX801（同架班機回程）、JX803（東京飛桃園）也受影響，最後拖到成田機場宵禁，班機飛不了，旅客被困在機上8小時罵聲連連，其中一名大媽指著空服員大聲要求要下機，空服員解釋後，向大媽哀求別再用暴怒的態度對待組員，沒想到大媽繼續大聲兇，讓許多網友看到都直呼兩邊都辛苦了。

有網友在臉書「星宇航空 討論區」7日凌晨1點左右貼出影片，當時旅客仍被困在飛機上，遲遲未安排下機，一名大媽就跳出來向空服員要求儘快讓乘客下機，「讓我們下飛機喔，不然我會說監禁我喔，你趕快給我處理（安排下機）」，表示飛機無法起飛，讓乘客趕快下機也可以改買其他航班的機票回台灣，但現在卻被困在機上動不了，卻不見主管出面，「你叫主管出來處理，已經8個小時了還沒有主管出來處理」。

空服員向大媽解釋，是因為成田機場宵禁及航廈關閉，才被困在機上，並求大媽「請妳不要再這樣的態度對我們的組員」，但這句話卻讓對方更氣，回應沒有對空服員兇，卻越講越氣，不爽空服員說再安排卻不讓下機，「等多久了」，空服員則回「我們也是受害者」，最後是在其他乘客及空服員的制止下才結束爭執。

目前機上旅客已全部下飛機在成田機場打地鋪睡覺。等待重新安排航班，星宇航空董事長張國煒今早也趕到成田機場致歉。影片PO出後，不少網友表示能理解旅客憤怒的心情，「不是當事者真的沒有辦法體會中間的過程以及等待的煎熬」、「大媽開炮，火力好強」，也有人同情機組員「主管單位也沒出來處理，讓基層人員，挺難做的！」