英國情色網美哈里特(Harriet Sugarcookie) ，靠著成人平台OnlyFans影片賺錢，走紅後的她人氣扶搖直上，在推特擁有超過80萬粉絲追蹤，不過她近來受訪時吐出驚人之語：「我這輩子從來沒有過性行為」，引起網友熱議。

根據英媒《每日星報》報導，擁有越南裔血統的哈里特，自幼在英國長大，亮眼外型加上傲人魔鬼身材，讓她迅速在直播圈走紅，轉戰成人平台OnlyFans後，一舉一動更是備受關注，不過近來接受Podcast主持人耶爾卡（Zherka）訪問時，自爆還是處女之身外，更強調這輩子還沒有發生過性行為，讓所有人對於其言論難以置信，隨後她也親自解釋背後真相。

哈里特表示所有影片都是靠後製完成，像是與影片男主角拍攝時，會待在綠幕的房間假裝發生性行為，為了讓影片呈現真實的效果，過程中會透過deepfake換臉技術及電腦特效模擬畫面，接著再後製剪輯，待作品完成才會在OnlyFans發行，至於成果讓她坦言相當滿意。

哈里特親揭拍攝影片真相後，不諱言表示：「如果粉絲認為我沒有真的做愛，他們怎麼會買我的影片呢？」沒想到此話一出並未讓人氣、買氣受到影響，反而讓大批網友覺得她個性真實不做作，影片及社群台平台追蹤人數因此有明顯增加。