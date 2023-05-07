2024選戰備受各界關注，已確定代表國民黨參選台北市第七選區（松山、信義）立委的市議員徐巧芯宣布，擬針對民進黨總統候選人兼黨主席賴清德，規劃成立「賴打小組」；她另提到，正在整理「某新潮流綠委」的抄襲資料，要檢驗賴的學倫條款「是不是玩真的」。

徐巧芯昨（6）日接受媒體人「歷史哥」專訪時指出，「賴打小組」會邀請確定出線的藍營同志參加，目前，新北市第七選區（板橋東區）立委候選人兼市議員葉元之有意願加入，之後還會邀請網路界與媒體人參與，該小組的目的，就是要針對賴清德過去的發言、現在的新聞等，每周至少做一些攻防。徐巧芯並提到，她希望可以做一台小型演講車，到各縣市去進行巡迴演講。

徐巧芯指出，她會到賴清德的大本營台南，找幾個主題把光電利益共生、新潮流有關議題弄清楚。她並提到，目前正在收集一位新潮流民進黨立委的抄襲資料，之後會向外界說明，要考驗賴清德的學倫條款是不是玩真的。