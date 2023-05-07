神速！苗栗擱淺小抹香鯨 7日一早成功野放

苗栗苑裡出水沙灘6日發現有一隻小抹香鯨擱淺，經中華鯨豚協會及海洋保育署協調，將小抹香鯨送至基隆北斗子岸置中心進行醫療照護。7日一早，經綜合評估，7時許便將小抹香鯨成功野放至基隆嶼外海，所有志工都希望小抹香鯨一切平安。

6日上午，海保署的海保救援網（MARN）接獲漁民通報，表示在苗栗苑裡出水沙灘有鯨豚擱淺，經通報後，包括中華鯨豚協會、海洋保育署第四工作站都立刻派員到場，經協調後，下午將小抹香鯨送到基隆八斗子「海之生」救援站收容及救治，基隆市產業發展處也全力協助。

6日在苗栗沙灘上擱淺的小抹香鯨，7日一早便由海巡署及基隆市政府協助下，成功野放。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

6日在苗栗沙灘上擱淺的小抹香鯨，7日一早便由海巡署及基隆市政府協助下，成功野放。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

6日在苗栗沙灘上擱淺的小抹香鯨，7日一早便由海巡署及基隆市政府協助下，成功野放。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

6日在苗栗沙灘上擱淺的小抹香鯨，7日一早便由海巡署及基隆市政府協助下，成功野放。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

6日在苗栗沙灘上擱淺的小抹香鯨，7日一早便由海巡署及基隆市政府協助下，成功野放。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

經醫療團隊檢視後發現，這頭小抹香鯨的體態偏瘦，呼吸及心跳狀況都還算正常，體表的傷痕大多為已經癒合的舊傷。只不過6日送至八斗子時，天色已晚，不利安排野放，就暫時收容在八斗子「海之生」救援站。

經醫療團隊持續觀察，發現小抹香鯨對救援站裡的燈光、聲音等刺激都有相當敏感，反應較大，時而出現緊迫舉尾動作，顯示焦燥不安的情形。血液檢查報告指出，血液中鈉鉀濃度偏高，顯示小抹香鯨有一些潛在疾病。

經過評估，認為小抹香鯨生命跡象穩定，如果持續收容，可能會讓牠的情緒持續緊張，更不利於健康，因此在海洋保育署、中華鯨豚協會及基隆市政府、基隆第一海巡隊等單位綜合評估後，7日一早7時，便安排野放。

基隆市政府產發處協調基隆市籍娛樂漁船《名隆號》協助野放作業，海巡署也調派基隆海巡隊支援100噸級的巡防艇，7日上午7時，在海巡署八斗子安檢所的協助下，將小抹香鯨載出港，到達基隆嶼外海，在水深約100米的海域上，將小抹香鯨成功野放。

基隆市政府產發處長林鼎超7日上午也隨行出海，林鼎超說，鯨豚擱淺通常是突然發生，感謝海保救援網、中華鯨豚協會及志工們，總是在最短的時間內集合並全心投入救援行動，也感謝各單位的熱心協助，讓每一次的救援行動都能迅速的動員並做最佳的處置，並看見人類善念的美好。

林鼎超表示，市府未來會持續優化場地設備，讓八斗子海之生提供鯨豚及海龜救傷最好的後盾外，未來若有志工缺口，基隆市政府也會邀請基隆的青年志工一同參與，一起為海洋盡一份心力。

相較於先前數次擱淺鯨豚救援，這次擱淺小抹香鯨的野放速度堪稱神速，這也與近日海象相對平穩有關。再者，小抹香鯨生性容易緊張，也增加了鯨豚救援的難度，相信這也是讓醫療團隊決定盡速野放的重要關鍵。

現場的志工們在眼見小抹香鯨成功野放後，也深感開心，希望回到大海的小抹香鯨一切平安。