印度官員表示，東北部省分曼尼普爾（Manipur）當局正在調查過去幾天18人至20人的死亡事件，是否與部落與非部落族群近來衝突有關。

路透社報導，印度曼尼普爾省緊鄰緬甸，境內最近發生了搶劫和縱火事件。

曼尼普爾省政府安全顧問辛赫（Kuldeep Singh）在省會因帕爾（Imphal）對媒體說：「我們接獲通報，過去幾天有18至20人喪生，不過我們仍在查這些死亡事件是否與最近暴力衝突或其他事件有關。」

有媒體報導稱，曼尼普爾省部落團體間衝突的死亡人數已達54人。

辛赫說：「大約有100人受傷，被送往不同的醫院接受治療。」他說，過去幾天有500多間房屋被燒毀，有些車輛也遭縱火。

曼尼普爾省內最大單一族群Meitei人，持續向政府索討「表列部落」（Scheduled Tribes）地位，但省內其他獲此地位的部落反對此舉。

「表列部落」是印度為了解決過往結構性不平等和歧視等問題，所採取的平權措施，替獲此地位之部落族人保留政府職位、大學院校錄取名額，以及從村委會到議會等的民選席次。

曼尼普爾高等法院上月要求當局權衡Meitei族提出的請求並作出決定。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120507