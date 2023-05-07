巴拉圭衛福部長波爾巴夫婦偕該部國際關係司司長伊菈素絲塔7日至11日訪台，外交部今天表示，波爾巴此行將進一步加強兩國醫衛合作與交流，並深入瞭解我國政經發展及醫衛成就。

我國南美洲友邦巴拉圭日前甫舉行總統大選，支持與台灣維持邦交的執政黨「紅黨」候選人貝尼亞勝出，將於8月就職。此次來訪的波爾巴為現任巴拉圭衛福部長，外交部指出，波爾巴是應我國之邀訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部發言人劉永健指出，此行為波爾巴首度訪台，在台期間將拜會衛福部、中央健康保險署及財團法人國際合作發展基金會，並接受外交部次長俞大㵢款宴，另將視察巴拉圭駐台大使館，參訪國泰綜合醫院、台大癌醫中心分院、台北101大樓、國立故宮博物院及台北孔廟等經文設施。

他說，波爾巴為心臟外科醫師出身，具備中央及地方衛生單位完整行政資歷，於2021年3月COVID-19疫情嚴峻之際，臨危受命接任衛福部長並成功管控疫情。波爾巴任內曾四度於「世界衛生組織」（WHO）相關會議為我執言，堅定支持台灣國際參與，堅信我國能對國際公衛議題及全球人民健康福祉作出貢獻。

劉永健表示，台灣與巴拉圭建交近66年，兩國在公共衛生領域攜手執行「衛福部醫療照護品質提升計畫」，並將「醫療資訊系統」（Health Information System）導入巴國191間公立醫療機構，大幅提升巴國醫療品質與看診效率，深獲巴國人民肯定。

他說，波爾巴此行訪台將進一步加強兩國醫衛合作與交流，並深入瞭解我國政經發展及醫衛成就。我國將與巴國賡續合作，追求兩國人民的健康與福祉，並於國際社會共同努力，並肩打造更美好的未來。