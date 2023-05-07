花蓮縣政府推廣海洋保育理念，與中央、民間團體系手合作，編製2份鯨豚保育教案提供教育推廣使用，透過認識花蓮海域常見鯨豚，喚起學童保育觀念。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府推廣海洋保育理念，與中央、民間團體系手合作，編製2份鯨豚保育教案提供教育推廣使用，透過認識花蓮海域常見鯨豚，喚起學童保育觀念。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在太平洋旁的花蓮縣，擁有無敵海景與豐富的海洋資源，縣政府推廣海洋保育理念，近年與中央、民間團體系手合作，編製2份鯨豚保育教案提供教育推廣使用，透過認識花蓮海域常見鯨豚，喚起保育觀念，藉此在校園種下海洋保育的種子。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮海岸線全長175公里，是全島海岸線最長的縣市，縣府響應中央「向海致敬」政策，依循聯合國永續發展指標SDGs，維護海洋環境的清潔與永續，連續2年拿到海洋委員會海洋保育署「海洋環境管理考核」評定的特優佳績，展現縣府守護海洋的決心與成果。

縣府為推廣海洋保育理念，農業處近年積極整合中央、地方與民間資源，與海洋委員會海洋保育署、黑潮海洋文教基金會辦理多項海洋保育活動與講座，並編製2份鯨豚保育教案，把海洋保育理念推廣給民眾跟教師學子，讓藍色海洋成為教育現場。

農業處長陳淑雯表示，2分教案為「七星潭的鯨豚鄰居」與「拜訪鯨豚好鄰居」，提供學校或教育團體使用，透過認識花蓮海域的常見鯨豚，引導師生進入海洋環境了解鯨魚海豚，落實深化海洋保育，教案可在農業處網站資料下載區下載使用（https://lam.hl.gov.tw//dolphin.htm）。

陳淑雯接著提到，今年度縣府持續在本縣中小學校辦理海洋保育校園講座，每月舉辦「話題潮界線-海洋保育大眾講座」，5月主題為「獺足金門 一起追尋金門島上的水獺蹤跡」，邀請袁守立博士分享金門歐亞水獺的保育現況，講座5月10日晚間7點至9點在孩好書屋（花蓮市明禮路69-2號）舉行，詳情請見黑潮海洋文教基金會臉書專頁。