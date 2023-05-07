22歲黃姓男子2日晚間8點40分，將車輛停放在公館鄉台72線高架橋下一處空地，巡邏員警經過時，發現黃男形跡可疑上前盤查，果不其然查獲黃男持有愷他命毒品26包，重40餘公克，當場將其逮捕。

鶴岡派出所副所長薛世賢當天晚上帶班執行巡邏勤務，經過高架橋下道路時，發現1輛轎車停在路邊空地，因為地處偏僻、少有車輛往來，薛立即指示同車年輕員警倒車盤查，當時黃男看見警方出現神情緊張，並指稱是在等朋友。

接著面對員警詢問顯得更加慌亂，這時薛世賢聞到車內與黃男身上有可疑味道，隨即要求黃男配合檢查，果然在車內發現可疑小包包，並起出重40餘公克的愷他命毒品，讓同行的年輕後輩對薛的直覺大感佩服，黃男訊後也依毒品危害防制條例移送偵辦，同時也向上朔源追查毒品源頭。

苗栗警察分局表示，本案查獲關鍵在於員警執勤認真，發現可疑主動積極盤查，副所長更憑藉深厚的外勤經驗，順利查獲毒品案。同時也呼籲民眾，各類毒品嚴重戕害身心健康，千萬勿因一時好奇隨意接觸、嘗試，除了自己避免毒害外，也應適時伸出援手關懷協助周遭親友，避免為毒所害。

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