國防部今（7日）表示，迄6時止，偵獲共機9架次(其中進入西南及東南空域4架次)、共艦5艘次，持續在臺海周邊活動，其中罕見的陸版「全球鷹」無偵7翔龍無人機進入我西南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

今偵獲9共機、5共艦，「陸版全球鷹」無偵7進入我西南空域。(國防部提供)

根據動態圖顯示，有1架次「無偵-7」無人機、1架次「運8」遠干機、1架次「卡-28」反潛直升機，進入我方防空識別區西南空域；1架次「運-9」通信對抗機出現在我東南空域。

無偵7型無人機又稱「翔龍」，是中國成飛研製的一款先進高空長程無人偵察機，用途類似著名美軍的RQ-4「全球鷹」無人機，但機型的尺寸要小。主要飛行高度都在2萬公尺以上，號稱愛國者飛彈也難以攔截。日前無偵7出現在宮古島上空時，日本自衛隊F-15戰機曾出動攔截，但因無偵7飛行高度太高，因此只能以仰視拍照。

「翔龍」在解放軍空軍扮演的角色，類似美軍實戰經驗豐富的「RQ-4」全球鷹無人機。可執行高空偵察、監視和情報搜集任務，甚至能執行為各式「東風」飛彈提供目標資料。

「翔龍」生產型在機身衛星通訊天線鼓包和側視相控陣列雷達清晰可見。外媒推測，「翔龍」正式軍用編號為無偵-7，起飛重量7.5噸，配備一台WS-13發動機，最大速度750公里/小時，任務載荷650公斤，可在18000-20000公尺高空持續飛行10小時，對遼闊區域持續戰略偵察與監視。