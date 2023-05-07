台北市內湖某托嬰中心爆出虐童事件，挑戰立委的國民黨台北市議員李彥秀怒批，現任港湖民進黨立委高嘉瑜「未針對《兒少法》提過任何一條修正案」，還搞不清楚法律與行政命令，根本是不適任的作秀立委，應該要被下架。

李彥秀與高嘉瑜近日因內湖某托嬰中心爆出虐童事件互槓，高表示早在2019年她還是議員時，就曾要求北市府應將監視畫面雲端保存至少6個月以上，提供遠端連線供家長即時觀看，避免憾事發生，並嗆當時身為立委的李，在立院審查「兒少法修正之逐條討論」時竟然不在場。

李彥秀今（7）日則在臉書發文，強調本次事件發生後，自己幾乎每天都向社會局關切，獲得市府高度重視，目前市府已決定「公辦民營托嬰中心監視畫面雲端備份」，將從2試辦點擴大至全市所有81所公辦民營托嬰中心，所需經費超過1千萬元新台幣，「高委員基層脫節，疫情期間搞特權，回頭來攻擊認真做事的人，不羞愧嗎？」

李彥秀提到，因為目前法規不完備的關係，雙北僅能在公辦民營的托嬰中心試辦雲端備份，但還有許多私立托嬰中心、甚至是雙北以外的孩子需要被關心，而民進黨完全執政7年，不論是要修法、行政命令都易如反掌，「請問高委員擔任立委三年，為何不要求衛福部修改『行政命令』？為何不見高委員提出『強制雲端儲存』相關修法？」

「2024下架不適任作秀立委，全民一起來！」李彥秀強調，2019年審查《兒少法》部分條文修正草案時，自己不僅有提案，還在現場發言、積極溝通，最後相關提案獲行政院、立法院支持，三讀通過入法，反觀高嘉瑜3年多的立委任內沒針對《兒少法》提過任何一條修正案，「沒做事就是沒做事！接受檢驗還生氣氣！這就是民進黨的傲慢！這就是高委員的嘴臉」。