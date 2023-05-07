光芒馬格特(左)遭到洋基三壘手勒馬修觸殺出局。（美聯社）

洋基與仇敵光芒連續兩戰擦出火藥味，前一戰開轟立下大功的光芒猛將阿羅薩雷納（Randy Arozarena）兩度遭到觸身球襲擊，引發雙方牛棚互嗆，光芒該場以5比4獲勝。在7日的第2戰，光芒迪亞茲（Yandy Diaz）也挨了觸身球，他是前場轟出陽春炮的功臣之一，洋基在第2戰成功逆轉光芒，但是他們投手的沒品行為還是遭到球迷議論。

阿羅薩雷納在前一場比賽說：「我當然會很不爽，被98英里的球（時速157.7公里）打中絕對不好過。」阿羅薩雷納首局開轟之後做出招牌的環抱雙臂慶祝動作，他在今年棒球經典賽大出風頭（代表墨西哥）。前役他遭到洋基投手布里托（Jhony Brito）、阿布瑞尤（Albert Abreu）輪番襲擊，洋基球員在休息區還很沒品地叫囂，主審只給了警告，光芒總教練凱許（Kevin Cash）上前抗議反遭驅逐出場。

Rays manager Kevin Cash has been ejected after both teams received warnings after Randy Arozarena was HBP in his 2nd consecutive plate appearance.



(via @BallyRays)pic.twitter.com/IvkPuEAFNI — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 6, 2023

光芒球迷譏笑：「洋基在美東墊底，心理不平衡。」同時洋基球迷認為阿羅薩雷納跑壘的時候有太多不必要的慶祝動作，暗示他本來就欠打。

隔日雙方再戰，光芒迪亞茲首打席安打，在隊友長打護送下回來得分，迪亞茲第2次上來就被洋基投手赫曼（Domingo Germán）賞了觸身球。此戰洋基又險些吞敗，直到第8局才由勒馬修（DJ LeMahieu）、貝德（Harrison Bader）安打攻下3分逆轉，終場3比2獲勝。

光芒以27勝7負穩坐美東龍頭，洋基18勝16負墊底，勝差達到9場之多。