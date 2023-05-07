搭媽祖熱潮，桃警宣導防詐、禮讓行人。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

搭媽祖熱潮，桃警宣導防詐、禮讓行人。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

搭媽祖熱潮，桃警宣導防詐、禮讓行人。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

搭媽祖熱潮，桃警宣導防詐、禮讓行人。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

搭媽祖熱潮，桃警宣導防詐、禮讓行人。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

搭媽祖熱潮，桃警宣導防詐、禮讓行人。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

農曆3月是媽祖聖誕的月份，因應媽祖是大樹林地區信仰中心「大樹林天后宮」供奉的主神，桃市府每年都會舉辦大樹林文化巡禮活動，現場除了有東南亞美食攤位、手作DIY課程、太鼓演出及趣味問答送好禮活動，也邀請「九歌兒童劇團」展演《東郭．獵人．狼》、「明華園戲劇總團」演出《逐鹿天下》，桃園警分局也趁機宣導5大常見詐騙手法、以及路口禮讓行人等交通安全宣導，寓教於樂。

2023大樹林文化巡禮-藝祈來童樂時活動有好玩的手作DIY課程、精彩的九歌兒童劇團展演、震撼磅礡的太鼓演出，以及大樹林趣味問答送好禮活動，晚間還有明華園戲劇總團帶來的精采大戲《逐鹿天下》，吸引親子同歡。

桃園分局也趁機加強宣導五大常見詐騙手法：假愛情交友、假親友詐騙、投資詐欺、假網路購物、網路購物詐騙。並配合員警發放反詐騙宣導單，強化民眾對於詐騙手法認識，使詐騙集團無法施其技倆，由源頭杜絕詐騙歪風。

除了反詐騙手法的介紹外，桃園分局也同步辦理交通預防犯罪宣導，加強倡導「安全不酒駕、酒駕不安全」、「馬路如虎口、遊戲危險多」，提醒民眾務必注意交通安全知識，保護自身安全。

桃園警察分局提醒民眾，詐騙手法層出不窮，留意多樣化的詐騙手段，遇有可疑時務必撥打110、165電話；馬路如虎口、勿低頭滑手機，保護自己、遠離危害。