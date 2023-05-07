為增進校園健康照護，教育部國教署每年皆補助地方政府所轄國民中小學充實健康中心設備，今年共計補助232所國中小逾1500萬元，添購急救箱、三合一急救甦醒器急救相關設備、身高體重計及抽氣式骨折固定器傷病處理器材等。

以台中市龍峰國小為例，該校原舊型身高體重測量器線路及開關等多處零件已鏽蝕，螢幕顯示器燈號亮度也不足，經補助購入全自動身高體重測量器，2至5秒即可完成學生身高體重測量，再搭配更新後的電腦，透過藍芽傳輸，即時傳送正確的檢查結果。

龍峰國小同時更新及購買學生健康資訊管理系統Web版相關資訊設備，讓學校健康中心行政業務作業電腦化，確保學生的健康資料能正確快速建置並儲存，以利網路填報分析，提升健康中心行政工作效率。

另南投縣太平國小獲得補助添購三合一急救甦醒器及急救袋等相關設備急救器材，若校園發生嚴重傷病時即能在到醫院前施行緊急救護措施，避免心臟停止跳動過久造成腦部傷殘、甚至死亡等情形。

教育部國教署表示，藉由補助學校購置健康中心各項器材及設備，以確保在校園意外事件發生的第一時間，學校護理人員即能夠提供緊急必要之處理，有效降低傷害的嚴重性。

同時，教育部國教署也鼓勵學校結合家庭與社區人力及資源，運用健康中心設施設備提供健康檢查與管理、緊急傷病處理、衛生諮詢、協助健康教學等，並辦理健康促進活動，落實健康服務與照護。