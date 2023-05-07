國門開放，台北市觀光傳播局為了吸引國際旅客，3月推出「台北萬客攏」活動，卻被台北市議員趙怡翔發現，該活動提供給歐美紐澳旅客好禮比起亞洲國家旅客來得豐富許多，但實際上領取好禮的歐美旅客卻不到15％，質疑活動成效差，也歧視亞洲旅客。觀傳局回應，台北市一定歡迎國際旅客來玩，會針對議員要求進行檢討。

觀傳局自3月中旬起推出為期3個月的台北萬客攏活動，只要來台北入住特約飯店2晚的國際自由行旅客，以及郵輪旅客、過境停留15小時以上的歐洲旅客，即可獲得「限量迎賓禮」，還能以3600元房價，限量入住知名5星級飯店。

趙怡翔調閱資料發現，歐美紐澳旅客的迎賓禮，比起港澳、日本、韓國及東南亞旅客多出「安排參觀台北探索館」及「大稻埕遊客中心復古服務換裝體驗」2項好禮。此外，觀傳局分給歐美紐澳旅客迎賓禮數量高達3500份，發放給港澳及東南亞旅客份數卻只有各2000份、日本及韓國旅客僅各1000份。

趙表示，根據交通部觀光局統計，今年來台旅客前5名為韓國、日本、馬來西亞、越南與泰國，亞洲旅客拿到的優惠卻較少，好禮份數也比不上歐美紐澳旅客，批評蔣市府不重視亞洲國家旅客，讓他們遭到歧視及差別待遇。

他更指出，從3月14日至4月底，實際領取免費觀光巴士票的歐洲過境旅客僅9人，特約飯店提供給他們的迎賓禮執行率更不到15％，認為台北萬客攏活動成效極為不佳。

不只如此，趙怡翔表示，獲得觀光局認證的台北市5星級飯店有13家，但台北萬客攏活動提供的3600元住宿特約旅館卻有15家入列，顯見觀傳局讓多家3至4星級飯店混入5星級名單，根本誤導旅客，傷害台北觀光產業。

趙強調，各城市在後疫情時代積極拚觀光，但蔣市府首推的觀光活動卻淪為國際笑話，不只讓亞洲旅客受到歧視，也提供旅客錯誤資訊、宣傳不彰也成效不佳，已經影響台北市國際形象。

觀傳局長陳淑慧表示，當初為了在短時間內吸引海外旅客，而推出台北萬客攏活動，同仁當初預估各國旅客數不同，才大致分配不同份數，可能因此造成外界誤解，但觀傳局最後仍會送出總數1萬份迎賓禮。

她指出，台北萬客攏活動是為了吸引國際旅客來台推出的第1個活動，後續也陸續推出不同優惠方案，強調觀傳局吸引國際觀光客策略不只一個，領取迎賓禮數量也不代表實際前來遊客數，台北市一定歡迎國際旅客來玩，會針對議員要求進行檢討。

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