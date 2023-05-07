我國日前開放了加拿大全年齡牛肉進口，被部分評論解讀是為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，政大外交系兼任教授劉德海直言，只要有一個會員國反對，台灣就無法加入CPTPP，目前大陸、韓國都想加入該協定，若大陸先成為會員國，台灣要想加入會很困難。

《中評社》今（7）日報導，劉德海受訪時預測，韓國一直想要爭取與日本平起平坐的地位、成為全球關鍵國家，因此它會想加入G7、CPTPP等組織，而只要韓國成功加入，在接下來可能就是大陸與台灣。

劉德海分析，一旦大陸先加入了CPTPP，台灣要想加入會很困難，因除了會員國馬來西亞、越南可能不會同意，態度關鍵的澳洲甚至為了經濟，希望大陸來談加入CPTPP。他直言，市場就是王道，哪個國家不要經濟、經貿利益？

劉德海也預言，在澳洲之後，日本也會退讓，他解釋，大陸觀光客現在很少到日本玩，日本目前也碰到國防經費增加、日圓下跌的困境，它難道會不要陸客，以及其帶來的經濟效益？