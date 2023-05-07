30歲女星夏綠蒂柯克（Charlotte Kirk）曾爆出驚動好萊塢的「潛規則」事件，當時華納前CEO凱文辻原疑似與夏綠蒂發生性關係，並承諾她可以在電影中擔任要角，此事爆出後凱文下台。其後環球電影的副主席朗梅爾(Ron Meyer)婚外情請辭，據了解他的出軌對象正式夏綠蒂，事情傳開後，夏綠蒂的形象隨之跌落谷底。

據美媒《好萊塢報導》，已婚的辻原凱文跟柯克自2013年以來私下傳簡訊上百則，男方承諾會介紹高層人士，並考慮給她電視電影的演出機會，但辻原凱文疑似射後不理，讓柯克抱怨：「當我們在飯店做愛時，你說過會幫我，但你現在一直不理我，讓我覺得被利用。」不過夏綠蒂本人強烈否認此事。

據英國「鏡報」報導，夏綠蒂被推選為下一集007電影的龐德女郎人選，據相關人士指出，夏綠蒂之所以能夠獲得該腳色，是因魔鬼般的曲線和美艷的外貌，「她自然會成為龐德的最愛。」而夏綠蒂2022年的驚悚動作電影《巢穴》(The Lair)登上美國票房第一名，或許她的表演也是讓導演考慮的原因之一。

事實上，辻原凱文請辭後，夏綠蒂打破沉默，強調自己沒有主動外流與辻原凱文的私訊，報導曝光後不希望外界亂對她下定論，澄清此事發生在6、7年前，當時她剛到洛杉磯，太過天真，才做了錯誤的決定，她沒被脅迫用肉體換工作，形容這種利益關係全出自「雙方自願」。