滿18歲年輕人，期待考領機車駕照，南投監理站為推廣機車上駕訓，結合駕訓班日前至竹山高中舉行「機車駕訓及交通安全宣導」，除將要考機車駕照的同學解說機車駕訓制度，宣導交通安全，養成年輕族群安全駕駛習慣。

南投監理站推廣及鼓勵學生參加機車駕訓，現場共有20位同學當場填寫意願單要參加機車駕訓，並轉介至駕訓班。另宣導非號誌化路口交通安全，南投監理站自行設計AR，藉由體驗活動，可以馬上透過手機看影片，讓青年學子相當有感表示，騎車安全過路口的重要性。

南投監理站長黃永松表示，報考機車前接受完整機車駕訓制度，能夠降低違規風險56％，降低肇事風險35％，確實培養機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛及責任駕駛之觀念，有效降低機車騎士之傷亡。

南投監理站長黃永松指出，機車駕訓有學科6小時、術科10小時課程，重點有直線平衡、變換車道、二段式轉彎等，南投縣附設機車駕訓班目前有5家包括草屯成功駕訓班、新天地駕訓班、南投市的大榮駕訓班、竹山鎮德山駕訓班、埔里鎮的新生駕訓班。