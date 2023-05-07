去年918強震重創花蓮南區鄉鎮簡易自來水系統，花蓮縣政府雖以最快速度搶修完成，為徹底改善供水品質，與立委傅崐萁、鄭天財及自來水公共同向中央爭取1.45億經費，規畫在花東地區13處興建自來水延管系統，其中花蓮9處，台東4處，預計明年底完成，期間亦將持續爭取逾4.2億經費施作另外9處。

縣府指出，花蓮自來水供水普及率在2010年為83％，2022年則提升至90％，大幅改善縣民近年的飲用水品質。然而，縣內簡易自來水系統共68處，其中僅花蓮市、吉安鄉及新城鄉等地區為自來水供水區域，其餘10鄉鎮則是設置簡易自來水系統，常因複合性災難如颱風、地震或大雨等，造成取水口或管線損壞，亦或是產生淤泥、停水及水質混濁等問題，影響民生用水甚鉅。

解決簡易自來水系統衍生問題為汰換改設置自來水系統，不過縣府與自來水公司第九區管理處向水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」自來水延管工程經費，卻因多數申請案件地處偏遠、地勢高，或與自來水公司系統稍有距離及成本等因，較難獲得投資而無法改善現有問題。

所幸縣府在立委傅崐萁、鄭天財，及自來水公司第九區管理處協助下，共同爭取「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」，獲行政院核定1億4510萬元經費，將在壽豐鄉水璉村跟米棧村、豐濱鄉磯崎村、鳳林鎮林榮里、光復鄉大豐村、瑞穗鄉瑞祥村、玉里鎮源城里與北平社區、富里鄉束里村等9處，興建自來水延管系統，預計明年底完成。

縣府表示，針對玉里鎮下德武、苓雅仔、織羅、馬泰林、洛河谷、觀音、高寮、卓樂及清水等9個部落簡易自來水系統，汰換建置自來水延管系統需花費4億2272萬元，經立委積極爭取已列入計畫，預計今年或明年完成前置作業，並納入第五期（114年至117 年）辦理。