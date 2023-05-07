大陸綜藝節目《乘風2023》（即《乘風破浪的姐姐》第4季）5日正式開播，由於集結各領域女星一同比拚，成為熱門話題，更成為許多女星期盼站上的舞台。然而，女團出身的演員劉美含在昨（6）日寫下長文，透露自己其實有去參加節目徵選，最後卻未獲製作單位青睞，遺憾表示「期待和熱情撒落一地」。

劉美含昨（6）日在微博發文，透露自己連續2年應徵參加《乘風破浪的姐姐》，前幾年沒有工作的時候，就會去舞蹈教室精進舞技，「去年面試失利，今年面試前早早開始做功課，洋洋灑灑寫下2千字可能被問到刁鑽問題的Q&A」，就連初登場的舞台也提前設計好，更去了寺廟求神拜佛，祈願帶來好消息。

然而，3月的某天下午，劉美含收到公司老闆的訊息，「最終還是沒成」，她知道面試依然沒有成功，便回了幾個哭臉的表情符號，繼續去忙手邊的工作。她回憶當時作夢被哭醒，「做了一個關於『失而復得』的夢，夢裡我與一位老奶奶冰釋前嫌，其實是個色彩斑斕而溫暖的夢，但我居然由嗚咽轉為嚎啕。醒來，窗外的大雨，像較勁也像共勉，於是我們齊聲痛哭了好久」。

劉美含坦言，自己已經嚮往該節目很久了，但比起唱跳實力，該節目更重視的是女星們人生狀態和個人魅力，「我熱切期待著，能夠把一個更成熟、更完整、更真誠的劉美含展現在大家面前」，但訊息裡的「沒成」，讓她的期待和熱情撒落一地。

經過1個月的調適，劉美含決定把應徵失敗的事說出來，雖然需要很大的勇氣，「但大聲說出『想要』不丟人，努力爭取不丟人。努力爭取了，卻還是沒有得到預想的結果，更不丟人。更何况，飽滿的人生從不只有勝利的喜悅，它還應該擁有接納失落的勇氣和面對風浪的膽量」，她最後決定將這次失敗的經驗化作養分，並祝福幾位入選的好友們比賽順利。

由於《乘風2023》的話題火熱，劉美含的貼文很快就引起關注，甚至成為微博熱搜的關鍵字，不少網友得知後都相當驚訝，「連她都去不了嗎」、「連女團出身都上不了，不合理吧」、「為啥呀，我感覺這裡面很多姐姐還沒她紅」、「總有機會的，節目組找不來那麼多女藝人」、「下一季期待有妳」。

劉美含2005年以演員身分出道，後來參加選秀節目《快樂女聲》，受到唱片公司青睞，便組成跨國女團「i Me」發展歌唱之路，近年則專注於演戲，出演過《暗戀橘生淮南》、《關於唐醫生的一切》、《卿卿日常》等作品。