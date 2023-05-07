罔顧人命！預拌混泥土車違規逆向而來 騎士驚逃一劫

日前有民眾PO文騎乘機車行經台中市太平區光興路近興隆路口時，對向車道一輛預伴混泥土車欲超越前方車輛，跨越雙黃線且違規超車，差1秒就撞上他，影帶中逃過一刧的騎士也脫口三字經；對此，警方指稱尚未接獲報案或檢舉，將據影片內容事實查證後，主動依道路交通管理處罰條例規定製單舉發。

太平分局宏龍派出所長黃思融指出，依民眾PO網的影帶，時間發生在5月5日，地點應在太平區光興路近興隆路口附近，一輛預伴混泥土車欲超越前方車輛卻跨越雙黃線且違規超車，差一點就撞上對向機車。

黃思融指出，目前尚未接獲報案或檢舉，將據影片內容事實查證後，主動依道路交通管理處罰條例規定製單舉發。其中依道路交通管理處罰條例第47條第2款違規超車部分，可以處罰新台幣1200至2400元的罰鍰；而跨越雙黃線部分，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款：未依規定駛入來車道，可以處罰新台幣600至1800元罰鍰。

警方也呼籲汽機車駕駛應遵守交通安全規則，切勿因一時貪快，以維護自己及他人的交通安全。