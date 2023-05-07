美食無國界，一名女網友表示，台灣很多小吃在大陸掀起風潮，口味卻和台灣差很大，像是蚵仔煎在大陸被煎得像蛋餅，外皮還淋上番茄醬，她直呼「根本被魔改」，貼文讓網友共鳴說「大陸很多標榜台灣食物，吃起來都跟台灣完全不一樣」，但也有人認為每個國家喜歡的口味不同，被改良也很正常。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，台灣近期很流行大陸的食物，包括熱奶寶、冰粉或藕粉，她在網路發現，大陸也流行台灣的小吃，但經過改良後口味變得不太一樣，像是蚵仔煎被煎得像蛋餅，還淋上番茄醬，而不是大眾普遍吃的甜辣醬，令她直呼「根本被魔改」。

貼文引發網友討論，「他們還主打賣台灣飯糰，裡面給我美乃滋加小黃瓜、胡蘿蔔，身為傳統飯糰派真的氣到不行」、「大陸很多標榜台灣的食物，然後吃起來都跟台灣完全不一樣」、「小吃這種東西就是無國界」、「他們從以前就很流行台灣無骨雞柳，完全沒看過這種東西，都細細長長的，長得跟鹹酥雞不一樣」。

留言中也有人說，國際上很多美食傳到其他國家都會改良成當地口味，「就算台灣本土食物被改良，我也不會生氣，畢竟每個國家喜歡的口味不同」、「很多國外移來台灣的東西，不經過改良我還真的吃不下去」。