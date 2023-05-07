台灣民眾黨總統、區域立委提名領表登記8日截止，黨主席柯文哲將在最後一天親自赴民眾黨部登記參選總統，預計20日舉辦總統政見記者會。

民眾黨從4月27日到5月8日展開總統、區域立委領表登記。柯文哲2日派辦公室發言人陳智菡前往民眾黨部領表，說明柯文哲預計8日前親自赴民眾黨部登記，並將於20日舉行記者會闡述政見與競選理念，主題包含共榮社會、聯合政府、台灣自主架構。

至於政見記者會地點，陳智菡透露，曾討論過在台北市或家鄉新竹市，但集思廣益後決定，將結合柯文哲從政經歷與醫師背景，是一個對台灣有意義的地方，外界可拭目以待。

柯文哲近日備戰2024，除了4月間訪美外，回台後隨即參加大甲媽祖遶境活動，也陸續規劃到南投、彰化、高雄等地下鄉，與產業界以及民眾互動。

不願具名的民眾黨人士認為，民眾黨過去給人都會、菁英感，但畢竟柯文哲要競選總統，必須理解常民生活，未來投入總統大選後，勢必要帶領民眾黨翻轉網路政黨的形象，擺脫台北市觀點看天下，如此才能開拓更多選票。

陳智菡表示，柯文哲這幾個月積極走訪中南部縣市，推出「柯P來了」活動，已陸續走訪彰化養雞場、高雄長照機構、宗教活動，與第一線產業互動，了解基層民眾實際需求。（編輯：林淑媛）1120507