泰國5月中旬國會大選，總理帕拉育在位超過8年，民心思變，最大在野黨為泰黨在各項民調中都領先，新興政黨前進黨則緊追在後，選後究竟誰將領導泰國，各界拭目以待。

泰國國會眾議院選舉將於5月14日登場，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在2014年的軍事政變後成為總理，2019年國會大選後，帕拉育透過公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）和泰自豪黨（Bhumjaithai）等組成的執政聯盟所推舉，經由選舉續任總理。

帕拉育從2019年大選後，面臨國會4次的不信任案投票，但屢屢脫身。而他的任期爭議案，憲法法庭判決他只能擔任總理到2025年，但帕拉育依舊不放棄他的政治生涯，選擇繼續參選。

這次國會大選帕拉育選擇換到新政黨團結建國黨（United Thai Nation），並將代表新政黨競選總理 ；公民力量黨則推派黨主席、副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）擔任總理參選人。

不管是帕拉育還是普拉威，都是2014年軍事政變後成為政治人物的軍人，泰國民眾對他們早已失去耐心。

泰國多個民意調查顯示，最大在野黨為泰黨（Pheu Thai）持續領先，在曼谷都會區則是新興政黨前進黨（Move Forward）具有高支持度，為泰黨在廣大的泰國東北地區本就有強大的民意基礎，流亡的前總理戴克辛（Thaksin Sinawatra）在位時推出許多政策照顧農民，因此廣受歡迎。

在為泰黨的競選造勢場合訪問民眾，大家紛紛抱怨現在的物價有多高，軍人不懂經濟，戴克辛比較懂經濟，甚至希望戴克辛可以回到泰國。這次為泰黨刻意推出戴克辛的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為總理候選人之一，目的就是吸引戴克辛的支持者。

2023年泰國國會眾議院選舉，新興政黨前進黨在都會區和年輕世代之間支持度相當高，黨主席皮塔同時是總理候選人很受歡迎。圖為皮塔4月22日參加造勢活動。（圖／中央社）

泰國年輕一代則更願意選擇政策思考較前衛的前進黨，前進黨提出修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條以及支持婚姻平權和同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）平權的政策，都受到年輕世代歡迎。前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）也是熱門的總理候選人之一。

25歲的Chawi在4年前首次投票時就投給前進黨的前身未來前進黨，這次一樣會投給前進黨，Chawi表示，作為一個年輕政黨，前進黨更懂新科技和世界趨勢，她相信前進黨可以為泰國帶來改變，可以照顧到各個世代和階層。

28歲的Napat今年也將二度投給前進黨，對他來說，前進黨敢大聲說出其他政黨不敢提的政策，而且敢於提出泰國政治結構的問題，這是他支持前進黨的原因，「我不怕改變，我不怕選擇新的人，我想改變社會和泰國政治」。

不過仍有人支持帕拉育繼續執政，團結建國黨曼谷都會區的眾議員參選人普拉妮（Poranee Wattachot）認為，民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後最在意的就是經濟發展，帕拉育在任時提出很多較長遠規劃的政策，例如一些基礎建設和在疫情期間政府規劃手機應用程式讓民眾可以用，「他有很好的經濟團隊，為什麼不讓他留更久一點？」

泰國眾議院500席，國會2021年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人席次從350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。這樣的選制對大黨比較有利。

根據泰國憲法，新一屆國會成立後，參眾兩院議員分別選舉議長，接著由眾議院議長召集參眾兩院750位議員就各政黨推出的總理人選表決。總理人選不必具有議員身分，獲得過半席次支持的人成為新總理。

根據2017年憲法，2019年3月大選後，參議院250席議員中，50席由選舉委員會指定，200席由國家和平秩序委員會（NCPO）指派；2019年7月NCPO已解散。

2023年泰國國會眾議院選舉，最大在野黨為泰黨支持度高，為泰黨支持者多數懷念前總理戴克辛執政時期。圖為為泰黨支持者4月28日參加選舉造勢。（圖／中央社）

儘管為泰黨選情看好，不過各界都評估為泰黨拿下的席次不足以讓他們成為唯一的執政黨，必須要和其他政黨結盟才能順利執政，泰國政壇盛傳，為泰黨已和公民力量黨談好條件，兩黨將在選後結盟，儘管為泰黨的高層多次否認，但這樣的耳語從來沒有間斷過。

目前都加入在野聯盟的為泰黨和前進黨關係微妙，因為兩黨站在反政變的那一方，在最後關頭勢必出現瓜分票源的狀況，前進黨已表態不會加入反政變政黨和軍人政黨的結盟。今年泰國大選最精彩的或許不是選舉本身，可能在選後才真正展開。（編輯：郭中翰）1120507