日本首相岸田文雄今天上午搭乘政府專機訪問韓國，為任內首度訪韓，下午將會晤韓國總統尹錫悅。岸田此行是時隔12年日本首相再次為日韓領袖會談專程訪韓。

日本共同社報導，岸田文雄今天上午約9時30分（台灣時間8時30分）從東京羽田機場啟程赴韓國首爾訪問2天，今天下午將在韓國總統府與尹錫悅舉行領袖會談，預計議題涵蓋如何合作因應北韓開發核武及彈道飛彈、加強日韓兩國經濟關係等。

岸田此次訪韓，是基於尹錫悅3月訪日舉行會談時，兩人都同意重啟領袖互訪的「穿梭外交」，這是時隔12年日本首相再次為日韓領袖會談專程訪韓。

岸田在出發前提及日韓兩國間爭議已久的前「徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）問題時指出，將基於信賴關係進行坦率的意見交換。

岸田表示，日韓之間正從財務、國防等各種面向重啟官方對話，今後這樣的動向將更進一步發展。

岸田抵達首爾後將到韓國國立墓地「顯忠院」獻花。下午與尹錫悅舉行領袖會談後，兩人將舉行聯合記者會，然後出席晚宴。

日本放送協會（NHK）報導，預料岸田與尹錫悅在會談上，除因應北韓研發核武及飛彈而將在安全保障層面確認強化合作外，也會在半導體領域等經濟安全保障合作及雙邊出口管理方式等議題交換意見。

針對「徵用工」問題，韓國有關方面已提出解決方案的執行狀況，研判日方也希望韓國能共享相關資訊。

此外，日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，日方將邀請尹錫悅參加19至21日在日本廣島舉行的G7領袖峰會，以及屆時將舉行的日美韓領袖會談等，岸田與尹錫悅今天在會談上也將協調此事。（編輯：韋樞）1120507