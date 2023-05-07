大陸國務委員兼外長秦剛當地時間6日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，會見阿富汗臨時政府（塔利班政府）代理外長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）。秦剛強調，阿富汗應切實履行打擊包括「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動）在內的恐怖主義的承諾。

據大陸外交部網站消息，秦剛表示，無論國際地區形勢如何變幻，中方始終堅定同阿富汗人民站在一起，始終支持阿富汗走符合自身國情的發展道路。中方將一如既往尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，深化中阿各領域合作，幫助阿富汗早日實現自立自強、和平穩定與發展繁榮。

秦剛強調，阿富汗應切實履行打擊恐怖主義的承諾，堅決打擊包括「東伊運」在內的恐怖勢力，確保中國在阿人員和機構安全。中方將繼續本著平等協商、務實友好、互利共贏的原則推進中阿巴三方對話與合作。

穆塔奇表示，阿富汗高度重視發展對華關係，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土從事反華活動。阿方希同中方在一帶一路框架下加強經貿、人文、基礎設施建設等領域合作，維護雙方共同利益，造福兩國人民。阿方希同中國、巴基斯坦等鄰國和睦相處，願積極推進阿中巴三方合作，促進地區穩定與繁榮。