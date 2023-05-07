據中國外交部官網消息，當地時間5月6日，中國大陸國務委員兼外長秦剛在短暫訪問巴基斯坦期間，參加了與巴基斯坦外長和阿富汗臨時外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）的三邊會談。會談由巴基斯坦外長比拉瓦爾主持，阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。

據美國之音報導，面臨聯合國旅行限制的穆塔基被豁免前往巴基斯坦。比拉瓦爾說，巴基斯坦與阿富汗的核心議題是恐怖主義，並稱這是「一條紅線」。秦剛在三邊會談前說，他希望巴基斯坦和阿富汗記住大背景，試圖通過對話與磋商解決他們之間的議題。

今年一月底，巴基斯坦一家清真寺發生爆炸事件，造成100多人死亡、200多人受傷，其中絕大多數都是巴基斯坦警察。爆炸案發生後，巴基斯坦塔利班宣佈對此事負責，這無疑是對巴政府的挑釁和宣戰。在清剿巴塔一事上，巴政府對阿富汗塔利班政權相當不滿。很多巴塔成員為了避開巴政府軍打擊，藏身在阿富汗境內，而阿塔對此睜一隻眼閉一隻眼，甚至默許其在邊境設立據點。

與阿富汗接壤的巴基斯坦西北部地區，因此頻頻遭到巴塔襲擊，巴方更是直言阿富汗已成為巴塔的「安全港」。正是由於阿塔對巴塔的縱容，導致巴基斯坦政府遲遲無法清除國內隱患，這也導致巴基斯坦與阿富汗的關係變得十分緊張。

巴阿地緣局勢持續緊張，根源還是在阿富汗塔利班反恐的態度。當初阿塔在趕走美軍後，為了執政地位受到國際社會的認可，做出了包括履行反恐義務在內的一系列承諾，但迄今阿塔在反恐方面的表現，並不盡如人意，俄羅斯方面更是直言其根本沒有履行義務。

巴基斯坦軍方負責人一周前剛剛訪問北京，3月份還舉行了雙邊政治磋商。兩國領導人去年11月在中國舉行了會晤。

中國外交部官網消息稱，秦剛表示，本次外長對話成功舉辦，標誌著中阿巴三方合作機制重啟。中阿巴是山水相連的傳統友好鄰邦，中方一貫重視發展同阿巴的友好關係，願通過雙邊以及三方合作機制，同阿巴攜手落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共享發展機遇，共迎安全挑戰，共促文明進步，樹立鄰國、小多邊和熱點問題合作的典範，維護和促進地區穩定與繁榮。

秦剛強調，中方願同阿巴加強反恐安全合作，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅決反對一切形式的恐怖主義，反對支恐用恐和反恐「雙重標準」，加大合作打恐力度。三方要在阿鄰國協調合作機制等地區多邊框架下加強反恐安全事務合作。希望阿巴進一步加強對中方人員、機構和項目安保舉措。

秦剛指出，中方願通過中阿巴三方合作管道，加強三國戰略溝通與政策協調，增進睦鄰友好與戰略互信。中方願同阿巴兩國加強發展與聯通合作，深化三國利益紐帶聯繫，分享彼此發展機遇和成就，增進三國人文交流。

穆塔基和比拉瓦爾表示，中阿巴三方合作對於促進地區和平與繁榮具有重要意義。阿巴兩國願積極推進三方合作，制定政治、安全、經濟等領域合作的路線圖，維護三國共同利益，實現互利共贏，造福三國和地區國家人民。

三國外長圍繞睦鄰互信、安全合作與反恐、互聯互通與貿易投資等議題進行了坦誠、深入交流，達成系列共識。

三方同意堅持睦鄰友好，深化政治互信，尊重彼此主權和領土完整，通過平等協商妥善處理矛盾分歧，反對干涉阿內政，反對對阿進行非法單邊制裁，反對一切損害地區和平穩定的行為。

三方同意加強反恐合作，綜合施策、標本兼治，基於相互尊重、平等相待原則共同應對恐怖主義威脅。中巴支持阿臨時政府加強能力建設，更好應對恐怖主義威脅。阿方介紹了本國安全形勢和反恐努力，強調不允許任何勢力利用阿領土從事針對中巴兩國的活動。

三方同意重啟外長對話框架下的對話機制，加強經貿、農業、減貧、人文等領域交流合作，推進共建「一帶一路」合作，支持中巴經濟走廊向阿富汗延伸，促進三國和地區互聯互通，完善跨境貿易體系，增進三國經濟融合，實現可持續發展。