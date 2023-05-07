肝臟是重要的解毒器官，若功能異常會嚴重危害健康。一名64歲女子無B、C肝，一次檢查發現，因重度脂肪肝造成肝硬化，她調整飲食與生活習慣，包括高纖原型飲食、一周3次運動，及每天飲水量由原本500cc大增為2500cc，體重就由原本72公斤降至56公斤，除了逆轉脂肪肝、肝硬化外，三高（高血脂、高血糖、高血壓）問題也一併解決了。

醫藥記者洪素卿在《健康2.0》節目中表示，上述女子一次健檢發現，因長期脂肪肝已造成肝硬化，女子因此調整飲食生活方式，包括多吃蔬菜且新鮮原型食物、每周3次的30分鐘快走，並大幅增加每天飲水量到2500cc，成功逆轉肝硬化，也讓三高問題全部消失。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，若脂肪堆積於肝臟達5%，即為脂肪肝，依程度分輕度（5%~1/3）、中度（1/3~2/3）及重（2/3以上）。重度脂肪肝會惡化為肝纖維化。肝纖維化也分3等級：輕度、中度、重度，最後再成肝硬化，甚至會導致肝癌。

錢政弘表示，由於肝臟是可再生的器官，只要脂肪肝患者及早治療，有極高的逆轉機會，也就是，恢復正常的肝功能，甚至輕度肝硬化也有機會恢復到仍可逆轉，最有效的方式就是減重。因此上述女子透過減重16公斤，能逆轉肝硬化、肝纖維化、脂肪肝，還能讓三高（高血糖、高血脂、高血壓）問題一併解決。