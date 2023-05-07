爭取國民黨提名的桃園市議員牛煦庭勤跑基層，他昨天跑場時遇到同名「煦庭」的小男孩。(牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真)

牛煦庭也特別在宣傳單上，在名字旁把注音標註上。(牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真)

今起一連三天是桃園第一選區（龜山、蘆竹、桃園大檜溪）國民黨初選民調日，爭取國民黨提名的桃園市議員牛煦庭勤跑基層，他昨天跑場時遇到同名「煦庭」的小男孩，笑著分享自己大半輩子被叫錯名字，現在發現自己不會是唯一苦主了，趁機宣導「煦」讀音是三聲ㄒㄩˇ，也呼籲支持者：「電話民調要唸對才算分唷！」

「煦庭，國家的未來就交給你了！」牛煦庭昨下午在龜山嗨客樂翻天─百變粢粑趴兔活動打招呼時，驚喜發現一位帶著太陽眼鏡的帥弟，竟然也叫「煦庭」，因為太有緣，他直接把戰袍披在男孩身上，笑說：「這也毫不猶豫地穿了上去。很好！這種氣魄，就和我一樣，那麼國家的未來就交給你了，哈哈哈！」

牛煦庭說，雖然男孩不姓牛，但他知道，大半輩子被叫錯名字的命運，自己已非唯一苦主，為了男孩的未來，他必須再次加大宣傳力度向鄉親報告：「『煦』讀音是三聲ㄒㄩˇ！」牛煦庭也特別在宣傳單上，在名字旁把注音標註上，提醒支持者，今天晚上開始的初選民調，大家也要唸對才算分唷。

牛煦庭拜託持續三天借大家晚上時段，麻煩在家「守電話、挺小牛」，居住地、年齡等基本資訊請大家「如實回答」，但遇到各種候選人比較，請使用萬用金句「唯一支持牛煦庭」。他提到，電話民調同時考驗候選人知名度，以及支持者黏著度，對他來說，不只爭取提名，更是準備下階段選戰策略的重要情報，所以鄉親的參與，對他是最大的幫助。他也會繼續站路口、繼續演講會，周末則勤跑行程，積極互動，滿懷熱忱，直到最後。