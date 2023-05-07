華盛頓小學環球視野班孩子6日畢業公演，透過戲劇響應聯合國永續發展目標(SDGs)，圖為《人魚男孩》表演。（陳淑娥攝）

華盛頓小學環球視野班孩子6日畢業公演，透過戲劇響應聯合國永續發展目標(SDGs)，圖為《我永遠站在雞蛋那一邊》的劉庭妤（左）。（陳淑娥攝）

華盛頓小學環球視野班孩子6日畢業公演，透過戲劇響應聯合國永續發展目標(SDGs)，圖為《口琴使者》的楊宥軒（右）。（陳淑娥攝）

華盛頓小學環球視野班孩子6日畢業公演，透過戲劇響應聯合國永續發展目標(SDGs)，圖為《口琴使者》旁白的藍詠議。（陳淑娥攝）

台中市華盛頓小學是一所私立雙語學校，這群幸福孩子卻不忘擁有悲天憫人精神。環球視野班66名學生從課程中得知印度階級制度、弱勢與強權不平等諸多問題，努力啃完長達近500頁《口琴使者》，透過4齣戲劇6日在畢業公演精采呈現，響應聯合國永續發展目標(SDGs)，一起用愛與關懷面對世界，現場博得滿堂彩。

環球視野班畢業公演昨盛大登場，《口琴使者》、《我永遠站在雞蛋那一邊》、《人魚男孩》、《罕見的幸福樂章》4齣戲劇創作，孩子們從多方角度切入探討，緊緊相扣SDGs，演出內容涵蓋環境關懷、社會公平、正義與和平、關注弱勢族群等議題。

《口琴使者》飾演國王的楊宥軒、旁白藍詠議說，他們一鼓作氣啃完這本小說，了解希特勒、珍珠港的背景故事，團隊以愛、和平與正義為核心重點，結合SDG8、SDG10、SDG16三個向度，將3個故事改篇成一齣戲，帶領觀眾一起探討和平、正義等議題。

《我永遠站在雞蛋那一邊》的劉庭妤指出，從新聞中看到性別不平等問題，比如男議員總比女議員多，女性的權益易被忽略，所以團隊結合SDG5、SDG14、SDG16三項目標，挖掘世界上種種問題，既使面對強權，很多人仍願去衝撞，就像日作家村上春樹所說「當站在雞蛋和高牆之中，我永遠站在雞蛋那一邊」。

校長楊麗玲表示，環球視野班孩子們響應聯合國永續發展目標(SDGs)，親自參與劇本編撰、角色安排、劇場排練，藉由不同面向撞擊思考未來，同步帶領觀眾從中反思，一起用愛與關懷面對世界，這場畢業成果發表，不僅僅是孩子們小學階段的閃耀里程碑，更是學習內化的具體成果呈現。